Григорий Серёдкин Грузия открывает границы для россиян с отрицательным тестом на COVID-19 Сухопутные границы страны по-прежнему останутся закрытыми для туристов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Грузия открывает воздушные границы для россиян с 1 марта при наличии отрицательного теста на COVID-19 не старше 72 часов с момента сдачи материала. Слова премьер-министра республики Ираклия Гарибашвили передаёт ТАСС.

Также сообщается, что в стране отменены все коронавирусные ограничения, за исключением комендантского часа, который будет действовать с 21:00 до 05:00.

Помимо отрицательного теста, въезд в страну разрешается гражданам всех стран, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 любой вакциной.

Прямого авиасообщения у России с Грузией до сих пор нет. Удобнее всего долететь с пересадкой через Стамбул. Сухопутные границы страны по-прежнему останутся закрытыми для туристов.

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