Сергей Данилов В Пермском крае выявлено 165 новых случаев заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 165 новых случаев заражения COVID-19: 43 человека проходят лечение в больницах, 122 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

В числе 165 новых инфицированных 70 пациентов мужского пола, 95 — женского, среди заболевших двое детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 11 человек, от 30 до 49 лет — 58 человек, 48 человек в возрасте 50–64 и 46 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определён.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 47 900 человек.

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