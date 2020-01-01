Дмитрий Махонин занял 25 место в рейтинге влияния АПЭК Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив "Нового компаньона"

Агентство политических и экономических коммуникаций подготовило рейтинг влияния глав субъектов РФ в феврале 2021 года. При составлении рейтинга учитывались федеральная политика в адрес регионов, отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты. Губернаторов ранжировали по трём категориям: очень сильное влияние (20 субъектов), сильное влияние (30 субъектов), среднее влияние (25 субъектов).

Дмитрий Махонин вошёл в группу губернаторов с сильным влиянием. В общем зачёте он на 25-м месте из 85.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.