Дмитрий Махонин занял 25 место в рейтинге влияния АПЭК
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Агентство политических и экономических коммуникаций подготовило рейтинг влияния глав субъектов РФ в феврале 2021 года. При составлении рейтинга учитывались федеральная политика в адрес регионов, отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты. Губернаторов ранжировали по трём категориям: очень сильное влияние (20 субъектов), сильное влияние (30 субъектов), среднее влияние (25 субъектов).
Дмитрий Махонин вошёл в группу губернаторов с сильным влиянием. В общем зачёте он на 25-м месте из 85.
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