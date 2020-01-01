Елена Синица Из Перми выполнен первый после снятия ограничений чартерный рейс в ОАЭ Загрузка воздушного судна составила 98% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 5 марта, в 07:24 по местному времени авиакомпания «Россия» выполнила первый после возобновления международного авиасообщения чартерный рейс из Перми в Шарджу (ОАЭ). Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Большое Савино.

На борту находились 186 пассажиров, что составляет 98% от загрузки воздушного судна. Следующий вылет запланирован на 12 марта. На данный момент авиаперевозчик подтвердил выполнение рейса до конца марта.

Отмечается, что ОАЭ — самое популярное среди пермяков зарубежное направление за первые три месяца 2020 года. В прошлом году пассажиропоток за период январь — март на нём составил почти 7 тыс. человек. Тогда авиакомпании выполняли рейсы в аэропорт Дубая.

Напомним, 26 февраля состоялся первый международный рейс из аэропорта Большое Савино после отмены ограничений, связанных с COVID-19. Тогда самолёт направлялся в Анталию (Турция) в 10:17. На борту находился 191 пассажир (100%-я загрузка).

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