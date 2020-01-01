Мария Сыропятова «Асфальтобетонный завод №1» получит второй контракт на капремонт Комсомольского проспекта Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

ООО «Асфальтобетонный завод №1» стал победителем аукциона на капитальный ремонт Комсомольского проспекта. Итоговый протокол был опубликован 4 марта. Согласно документу договор будет заключён по начальной максимальной цене контракта — 881 млн руб.

Напомним, аукцион был объявлен 19 февраля. Подрядчик должен отремонтировать участок Комсомольского проспекта от ул. Монастырской до Комсомольской площади (включая площадь). В перечень работ включены ремонт проезжей части, бульвара, тротуаров и замена части зелёных насаждений. Все работы должны быть выполнены до 31 мая 2023 года.

Отметим, это уже второй контракт ООО «Асфальтобетонный завод №1» на ремонт Комсомольского проспекта. Первый контракт был заключён в октябре 2020 года. Тогда разыгрывался аукцион на ремонт участка от ул. Монастырской до ул. Революции.

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