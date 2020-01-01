Елена Лодыгина журналист Пермские многодетные семьи могут получить льготу на оплату платной парковки Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Городская администрация внесла в Пермскую гордуму проект изменений порядка создания и использования парковочных мест. В частности, предлагается многодетным семьям предоставить право на один час бесплатного использования платной парковки в Перми. Для этого городские власти предлагают создать специальный реестр транспортных средств, принадлежащих многодетным семьям. В реестр будет внесено только одно транспортное средство, которое должно быть зарегистрировано на одного из родителей, имеющего удостоверение многодетной семьи.

Получить льготы смогут только многодетные семьи, проживающие в Перми. Льготу планируется ввести с 1 июня этого года.

Напомним, необходимость введения льготы на использование платной парковки для многодетных семей обсуждалась в конце января. Всего на заседании рабочей группы в администрации Перми было рассмотрено 11 поправок. Среди них такие, как отсрочка оплаты парковки в пределах суток, предоставление скидки купившим годовой абонемент, 50%-я скидка на стоимость одного часа или абонемента для многодетных семей. Также среди поправок — возможность оплатить стоянку в течение следующих суток до 20:00, возврат денег за неиспользованные минуты, напоминание об оплате в приложении, через СМС или электронную почту.





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