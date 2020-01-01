Пермские власти обсуждают изменения в систему платных парковок Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В администрации Перми прошло заседание рабочей группы о внесении изменений в систему платных парковок. В ноябре 2020 года инициативные граждане попросили городские власти пересмотреть стоимость стоянки в платной зоне и ввести льготы для отдельных категорий граждан. Об этом сообщает «Рифей».

Всего было предложено 11 поправок. Среди них такие, как отсрочка оплаты парковки в пределах суток, предоставление скидки купившим годовой абонемент, 50%-я скидка на стоимость одного часа или абонемента для многодетных семей. Также среди поправок — возможность оплатить стоянку в течение следующих суток до 20:00, возврат денег за неиспользованные минуты, напоминание об оплате в приложении, через СМС или электронную почту.

По словам начальника Пермской дирекции дорожного движения Максима Киса, некоторые послабления планируется сделать для многодетных семей. Для них, возможно, будет разработана льгота в виде права для одного автомобиля парковаться бесплатно не 20 минут, а на более длительное время.

Напомним, по итогам 2020 года, объём дохода от платных парковок в Перми снизился на 25% по сравнению с 2019 годом и составил около 64 млн руб. Основная причина сокращения доходов — пандемия и введение режима самоизоляции.

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