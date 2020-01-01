Татьяна Сукрушева Доход в бюджет Перми от платных парковок, по итогам прошлого года, сократился на 25% Они принесли городу около 64 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2020 года доход в бюджет Перми составил около 64 млн руб., это на 25% меньше, чем в 2019 году. Об этом «Новому компаньону» сообщил руководитель дирекции дорожного движения Максим Кис.

По его словам, основная причина падения объёма платежей — в пандемии и последовавшем за ней режиме самоизоляции, из-за которого на какой-то период в городе снизился поток автомобилей.

Максим Кис также отметил, что в нынешнем году не планируется расширение зоны платной парковки, как и повышение её стоимости.

Напомним, с 23 ноября 2020 года зона платной парковки была расширена. В схему добавлены три участка. В Ленинском районе это участок микрорайона Разгуляй. Там платные места расположены на ул. Екатерининской, Ленина, Пермской, Клименко.

В расширенную зоны попали два квартала в Свердловском районе: на ул. Газеты «Звезда» от ул. Полины Осипенко до ул. Белинского и на ул. Глеба Успенского от Комсомольского проспекта до ул. Пионерской. При этом сама ул. Пионерская «включится» в схему после завершения там ремонтных работ.





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