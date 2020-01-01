Елена Лодыгина журналист В Перми появится дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

Пермские власти решили создать муниципальное бюджетное учреждение «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий» путем изменения типа существующего муниципального учреждения «Агентство социокультурных проектов». Соответствующее положение было опубликовано на сайте администрации Перми 2 марта.

При этом штатная численность и основные цели деятельности АСП при переходе в Пермскую дирекцию сохранятся в прежнем виде. Таким образом, МБУ «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий» станет правопреемником АСП.

Напомним, МАУ «Агентство социокультурных проектов» Перми было создано в 2008 году. Учредителем является департамент культуры и молодёжной политики администрации Перми. Основные функции агентства — это предоставление культурных услуг в местах массового отдыха; разработка и реализация социокультурных проектов; предоставление услуг социально-культурного, информационного и методического характера и др. Также АСП выступает заказчиком в аукционах на подготовку и проведение крупных культурно-массовых мероприятий в Перми.

Так, в качестве заказчика АСП за несколько лет заключило 566 контрактов на 534,6 млн руб. Из них только шесть контрактов на 104,5 млн руб. были заключены с индивидуальным предпринимателем Тютневым Алексеем Игоревичем и шесть контрактов с предпринимателем Тютневым Николаем Алексеевичем (на 16,5 млн руб.)

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