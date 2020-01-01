Мэра Перми будут выбирать среди 13 кандидатов Врио главы города подал заявку в последний момент Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

В 17:00 4 марта закончился приём заявок в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы города Перми.

В период со 2 февраля (первый день возможности подачи заявок) документы сдали 13 человек.

Итак, официальными кандидатами стали: врио главы Перми Алексей Дёмкин, общественник Денис Галицкий, политолог и кандидат исторических наук Виталий Ковин, глава Пермского отделения фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца», координатор сообщества «Велосипедизация Перми» Александр Синявский, общественник Сергей Ухов, депутат гордумы Геннадий Сторожев, депутат Заксобрания Александр Григоренко, координатор «Пермского бегового сообщества» Александра Гуляева, председатель совета директоров Краснокамского завода металлических сеток Эдуард Хайруллин и несколько не столь известных широкой публике персон — банкир Андрей Золотарёв, Евгений Рожков, Галина Широкова, Дмитрий Дмитренко.

Отметим, что Алексей Дёмкин сдал документы за час до конца работы комиссии, но самым последним претендентом стал Дмитрий Дмитренко.

Далее работу продолжит конкурсная комиссия, заседание которой состоится 12 марта в 14:00. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города состоится 18 марта в администрации Перми.

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