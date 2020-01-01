Григорий Серёдкин В Перми состоятся дебаты кандидатов на пост главы города Мероприятие пройдёт в четыре раунда Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

В Перми состоятся дебаты между кандидатами на пост главы города Перми (18+). Об этом в соцсетях сообщил организатор дебатов, пермский политолог Всеволод Бедерсон.

Мероприятие будет состоять из четырёх раундов. В первом кандидаты на должность представят свои ключевые тезисы, во втором зададут вопросы друг другу. В третьем раунде — ответят на вопросы аудитории, а в четвёртом подведут итоги.

Участниками события станут те кандидаты, которые уже подали или собираются подать до 4 марта документы для конкурса на должность главы города Перми. К участию приглашаются все, кто уже заявился на конкурс или планирует заявиться в последний оставшийся день.

«Формально от результатов дебатов не зависит то, кто станет новым мэром города. Но мы считаем, что это отличная возможность обеспечить публичное, открытое и широкое обсуждение городских проблем, стратегий и планов развития города с точки зрения интересов различных городских сообществ на несколько лет вперёд», — прокомментировал цель мероприятия Всеволод Бедерсон.

Дебаты пройдут 10 марта в 19:00 в частной филармонии «Триумф» (ул. Ленина, 44). Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь. Количество зрительских мест ограничено.

«Программы развития города, которые заявляют кандидаты, смогут выслушать в течение 15 минут только 12 членов комиссии, состоящей почти целиком из депутатов и чиновников. Однако глава города будет работать в интересах более, чем миллиона человек. И хотя мы не можем через выборы повлиять на то, кого мы — пермяки — хотим видеть в должности мэра, но мы хотя бы сможем узнать, кто и что из кандидатов предлагает», — добавил организатор события.

Напомним, ранее документы на пост мэра Перми сдал пермский политолог и кандидат исторических наук Виталий Ковин. Помимо него официальными претендентами на пост мэра Перми являются глава Пермского отделения фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца», координатор сообщества «Велосипедизация Перми» Александр Синявский, общественник Сергей Ухов, депутат гордумы Геннадий Сторожев, депутат Заксобрания Александр Григоренко, координатор «Пермского бегового сообщества» Александра Гуляева. Также документы сдали ещё четверо не столь известных широкой публике персон — банкир Андрей Золотарёв, Евгений Рожков, Галина Широкова и Александра Гуляева. Отбор должен состояться 18 марта.

Врио главы Перми Алексей Дёмкин планирует подать документы в последний разрешённый день — 4 марта.

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