Среди официальных кандидатов на пост мэра Перми появился политолог
Документы в конкурсную комиссию сдал Виталий Ковин
Документы в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы Перми подал политолог, кандидат исторических наук, преподаватель ПГГПУ Виталий Ковин. Об этом он сообщил в личном аккаунте на Facebook.
При этом он уточнил, что «осознанно» не представил один из документов — анкету, которую заполняют при поступлении на государственную и муниципальные службу. Объяснение он обещал дать позднее.
Таким образом, на сегодняшний день официальными претендентами на пост главы Перми стали кроме Ковина глава Пермского отделения фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца», координатор сообщества «Велосипедизация Перми» Александр Синявский, общественник Сергей Ухов, депутат гордумы Геннадий Сторожев, депутат Заксобрания Александр Григоренко.
По данным телеграм-канала «За выборы!», также документы сдали ещё трое не столь известных широкой публике персон — банкир Андрей Золотарёв, Евгений Рожков и Галина Широкова.
По информации «Нового компаньона», действующий врио главы Перми Алексей Дёмкин документы пока не подавал, но планирует это сделать в последний разрешённый день — 4 марта.
Сам отбор должен пройти 18 марта. По регламенту, главу Перми избирают депутаты гордумы.
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