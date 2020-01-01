Среди официальных кандидатов на пост мэра Перми появился политолог Документы в конкурсную комиссию сдал Виталий Ковин Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Документы в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы Перми подал политолог, кандидат исторических наук, преподаватель ПГГПУ Виталий Ковин. Об этом он сообщил в личном аккаунте на Facebook.

При этом он уточнил, что «осознанно» не представил один из документов — анкету, которую заполняют при поступлении на государственную и муниципальные службу. Объяснение он обещал дать позднее.

Таким образом, на сегодняшний день официальными претендентами на пост главы Перми стали кроме Ковина глава Пермского отделения фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца», координатор сообщества «Велосипедизация Перми» Александр Синявский, общественник Сергей Ухов, депутат гордумы Геннадий Сторожев, депутат Заксобрания Александр Григоренко.

По данным телеграм-канала «За выборы!», также документы сдали ещё трое не столь известных широкой публике персон — банкир Андрей Золотарёв, Евгений Рожков и Галина Широкова.

По информации «Нового компаньона», действующий врио главы Перми Алексей Дёмкин документы пока не подавал, но планирует это сделать в последний разрешённый день — 4 марта.

Сам отбор должен пройти 18 марта. По регламенту, главу Перми избирают депутаты гордумы.

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