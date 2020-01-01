Появился ещё один официальный претендент на пост главы Перми Им стал общественник Александр Синявский Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: личная страница vk.com

Глава пермского отделения фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца», координатор сообщества «Велосипедизация Перми» Александр Синявский подал документы в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность главы Перми. Об этом Синявский сообщил в видеообращении, размещённом в соцсетях.

Таким образом, Александр Синявский стал четвёртым официальным претендентом на должность градоначальника наряду с ещё одним общественником Сергеем Уховым, депутатом гордумы Геннадием Сторожевым, депутатом Заксобрания Александром Григоренко.

Ранее о своих намерениях подать документы заявляли бизнесмен Александр Репин (но затем он сообщил, что отказался от этой идеи) и общественник Денис Галицкий.

Сейчас врио главы Перми является Алексей Дёмкин.

Документы кандидатов комиссия принимает до 4 марта, сам отбор должен пройти 18 марта. По регламенту главу Перми избирают депутаты гордумы.

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