Григорий Серёдкин Форвард «Молота-Прикамье» Максим Неволин стал лучшим новичком февраля в ВХЛ Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

Форвард пермского ХК «Молот-Прикамье» Максим Неволин признан лучшим новичком февраля в ВХЛ. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Так, 19-летний хоккеист, командированный в Пермь из череповецкой «Северстали», смог отличиться два раза и отдать пять голевых передач в прошедшем месяце с показателем полезности «+3».

Максим Неволин в декабре 2020 года заменил в составе «Молота» другого нападающего из «Северстали» — Максима Казакова, который вернулся обратно в клуб КХЛ спустя месяц игры за пермский клуб.

Напомним, сезон-2020/2021 «Молот-Прикамье» завершил на предпоследней строчке турнирной таблицы с 34 очками в активе.

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