Мария Сыропятова Администрация Перми оценивает годовое содержание главного фонтана на эспланаде в 5,3 млн руб. Также стал известен график работы фонтана на 2021 год Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Администрация Перми объявила аукцион на содержание фонтана в 68-м квартале эспланады между ул. Куйбышева и Попова. Данные об этом размещены на портале госзакупок.

Максимальная (начальная) цена торгов — 5,3 млн руб. Подрядчик должен обеспечить работу фонтана с 1 мая по 30 сентября. Срок подачи заявок на участие в аукционе — до 11 марта.

Также подрядчик обязан будет обеспечить режим работы фонтана: в будни — с 12:00 до 24:00, в выходные и праздничные дни — с 9:00 до 1:00, в дни, следующие после праздничных, — с 18:00 до 24:00. Режим работы подсветки — с 20:00 до 24:00, в праздничные и выходные дни — до 1:00.

Напомним, недавно мэрия объявила другой аукцион на содержание остальных 13 муниципальных фонтанов города. Максимальная (начальная) цена — 10,7 млн руб.

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