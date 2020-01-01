Елена Синица «Аэрофлот» опроверг информацию о сокращении внутренних рейсов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла информацию о сокращении 26 внутренних рейсов в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Информация о прекращении полётов «Аэрофлота» в 26 российских пунктов не соответствует действительности. Делать такие выводы по данным собственного анализа системы бронирования несерьёзно», — сообщили в компании.

По словам представителя перевозчика, данных о маршрутной сети в 2021 году пока нет, решение будет приниматься по каждому направлению отдельно.

Напомним, в среду, 3 марта, издание «Известия» сообщило, что компания «Аэрофлот», которая обслуживает 57 внутрироссийских рейсов, прекратит полёты в том числе в Пермь в мае — августе 2021 года.

Сообщалось, что уход крупного авиаперевозчика из Перми и ещё 25 российских городов связан с новой стратегией развития «Аэрофлота». Компания передаёт 46% своих внутрироссийских направлений дочерним компаниям («Россия» и «Победа»), что приведёт к снижению стоимости авиабилетов в экономклассе на 30%.

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