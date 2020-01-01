Елена Лодыгина журналист «Аэрофлот» планирует прекратить полёты в Пермь Авиаперевозчик отдаст свои маршруты своим дочерним предприятиям — «России» и «Победе» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Компания «Аэрофлот», которая обслуживает 57 внутрироссийских рейсов, прекратит полёты в Пермь в мае — августе 2021 года. В столицу Прикамья будут летать другие авиакомпании: «Победа» и «Россия». Об этом сообщают «Известия».

Уход крупного авиаперевозчика из Перми и ещё 25 российских городов связан с новой стратегией развития «Аэрофлота». Компания передаёт 46% своих внутрироссийских направлений дочерним компаниям («Россия» и «Победа»), что приведёт к снижению стоимости авиабилетов в экономклассе на 30%.

Сейчас «Аэрофлот» уже перестал летать в девять российских городов — на эти направления переведена «Россия». Эта же авиакомпания будет летать в Мурманск, Саратов, Ставрополь, Волгоград, Сыктывкар, Саранск, Ижевск и Ханты-Мансийск после ухода с этих направлений «Аэрофлота». На маршруты из Москвы в Барнаул, Нальчик, Ульяновск и Владикавказ вместо «Аэрофлота» встанет «Победа».

Отметим, сейчас «Аэрофлот» летает из Перми по двум направлениям: в Москву и Санкт-Петербург.

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