«Азот» наградил первых участников в рамках фестиваля «Наука Лайт» Поделиться Поделиться Твитнуть

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» совместно с Управлением образования администрации города Березники проводят фестиваль «Наука Лайт», посвящённый Году науки и технологий в России. В рамках фестиваля в детском саду №29 прошло награждение участников городского конкурса «Профик-2021», сообщает пресс-служба предприятия.

На конкурс «Профик-2021» детские сады города прислали почти 200 творческих работ, созданных детьми старшего дошкольного возраста (5–7 лет). Тема конкурса — профориентация. Участники представили работы в трёх номинациях: детский рисунок «Мамы всякие нужны, папы всякие важны», лэпбук «Кем быть?», творческая поделка «Куклы-профессии». Все работы связаны с актуальными профессиями для города Березники: учитель, врач, химик, шахтёр. Призёрам и победителям во всех номинациях вручены дипломы и подарки от филиала «Азот». Конкурс получил большой отклик в городе, работы готовили целыми семьями.

Екатерина Елизарова, мама Веры Елизаровой, призёра конкурса «Профик-2021» в номинации «Кукла-профессия»:

— Хорошо, что в городе существуют подобные творческие конкурсы. Наша семья старается всегда в таких участвовать, потому что совместные занятия сближают: лишний час времени, проведённый вместе, — это путь к дружбе и взаимопониманию. И в этот раз куклу шили все вместе, даже бабушка помогала. А самое ценное для нас, родителей, — видеть счастливые глаза детей, когда им вручают грамоты и подарки.

Также в конкурсе участвовали воспитатели-методисты детских садов, они представляли проекты в номинации «Краткосрочные образовательные практики профессиональной направленности «ПрофиКОП» для детей 5–7 лет». В этой номинации победил детский сад №29, учреждение получило сертификат на приобретение оборудования для проведения интерактивных занятий по профориентации для детей дошкольного возраста.

Алексей Ельцов, заместитель начальника Управления образования администрации города Березники:

— Город Березники — промышленный город, здесь особо актуальны профессии, востребованные на градообразующих предприятиях. Поэтому вдвойне полезно наше совместное сотрудничество с филиалом «Азот». Мы вместе делаем благое дело. Дети с детсадовского возраста более подробно узнают о том, какие специальности существуют на заводах и предприятиях, расширяют свой кругозор. Самые ценные кадры именно в нашем городе, сейчас они растут, познают мир, впитывают знания. Важно и участие учреждений образования в конкурсах. Если детский сад проявляет инициативу, значит, его воспитатели воспитывают инициативу в ребятах, которые вырастут и будут неравнодушны к жизни родного города.

«Профик-2021» — это одно из мероприятий в рамках фестиваля «Наука Лайт», стартовавшего в День российской науки 8 февраля. Напомним, цель фестиваля — популяризация научно-исследовательской деятельности среди детей.

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью:

— Интерес к научным открытиям важно поддерживать с детства. Для этого необходимо искать интересные, современные форматы подачи информации. В течение года мы планируем несколько мероприятий. Так, сейчас среди воспитанников детских садов объявлен командный конкурс «донаучных» открытий «Открывашки». За лучшие работы участники получат призы от филиала «Азот»: оборудование для проведения интерактивных общеобразовательных занятий.

Новое оборудование позволит заниматься в формате обучающих игр, в которых дети управляют интерфейсом с помощью движений тела, рук и ног. Благодаря современным технологиям ребята больше не сидят у монитора, а учатся в процессе увлекательной игры. Также в рамках фестиваля «Наука Лайт» филиал «Азот» компании «УРАЛХИМ» закупил мобильный планетарий для проведения тематических занятий. Он будет базироваться в Центре научно-технического творчества, и пользоваться им смогут как воспитанники детских садов, так и школьники города.

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