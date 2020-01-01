Елена Лодыгина журналист Пермское УФАС доказывает в судах наличие картельного сговора между поставщиками детского питания в 59 аукционах Суды же считают доводы антимонопольного ведомства недоказанными Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми поставщики детского питания ИП Ольга Яворская, ООО «Семь нянь» и ИП Александр Смелов обратились в Арбитражный суд Пермского края с требованием признать недействительными решения и предписания Пермского УФАС по факту картельного сговора на торгах. Речь идёт о 59 аукционах на 54,9 млн руб.

Как сказано в материалах суда, Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело после проверки поступившего от физлица заявления, в котором сообщалось о фактах нарушений.

В ходе расследования антимонопольщики установили, что в период с 14 июля 2017 года по 23 августа 2019 года медицинские учреждения Пермского края провели 59 аукционов на 54,9 млн руб. Во всех этих аукционах участвовали предприниматель Ольга Яворская и ООО «Семь нянь».

ИП Александр Смелов подавал заявки на участие только в двух аукционах. При этом заявки «Семь нянь» и Ольги Яворской на участие в 59 аукционах были поданы из одной сети — с IP-адреса. Из этой же сети «Семь нянь» Ольга Яворская подавали ценовые предложения на торгах, а победитель торгов выходил на электронную торговую площадку для подписания проектов контрактов с заказчиками.

Предприниматель Александр Смелов во время участия в двух аукционах тоже выходил на электронную торговую площадку из той же сети, что Ольга Яворская и «Семь нянь». С этого же адреса предприниматель позднее выходил на площадку для подписания контрактов с заказчиками.

По данным Пермского УФАС, признаком наличия сговора послужили и такие факты, как создание и сохранение текстовых файлов в составе первой и второй частей заявок Ольги Яворской и «Семи нянь» под одними и теми же учётными записями. В ходе анализа этих файлов из заявок «Семи нянь» в категории «автор» и «кем сохранён» Пермским УФАС установлено, что эти файлы были созданы и сохранены для отправки на площадку пользователями Светланой Смеловой, которая работает в штате индивидуального предпринимателя ИП Ольги Яворской менеджером по тендерам, либо Екатериной Неволиной, которая работает в штате ИП Александра Смелова менеджером по тендерам.

Совпадения выявлены как в первых частях заявок (информация в них касается поставляемого товара), так и во вторых частях заявок (информация касается конкретного поставщика). Также антимонопольщики установили, что «Семь нянь» в период проведения аукционов приобретало детское питание исключительно по договору поставки с ИП Александром Смеловым, поэтому вся хозяйственная деятельность «Семи нянь» состояла в перепродаже детского питания.

Как следует из материалов суда, «Семь нянь», ИП Ольга Яворская и ИП Александр Смелов вели хозяйственную деятельность в складских и офисных помещениях, арендованных друг у друга. При этом, находясь в одном или в соседних зданиях, они пользовались единой инфраструктурой. Кроме того, в 2017—2019 годы между предпринимателем Александром Смеловым и ООО «Семь нянь» был заключён договор беспроцентного займа на сумму 500 тыс. руб. и договор аренды транспортного средства от 2017 года. Также эти поставщики совместно использовали канал продаж — интернет-сайт. По мнению антимонопольного органа, все эти обстоятельства позволяют говорить о системной координации (предварительной согласованности) действий заявителей при участии в закупках и антиконкурентном соглашении, которое позволило заявителям получать контракты на обеспечение детским питанием без снижения цены контракта или с её незначительным снижением (от 0,5% до 1,5%).

Однако судья арбитражного суда Наталья Вавилова с мнением антимонопольного ведомства не согласилась. Она посчитала, что доводы, изложенные антимонопольщиками, являются неоднозначными, не подтверждены относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами. Кроме того, антимонопольщики должны были доказать факт получения экономической выгоды участниками такого соглашения. Поэтому иск поставщиков детского питания в ходе суда был удовлетворён, УФАС обязали устранить нарушение прав предпринимателей.

Пермское УФАС 30 января обратилось с апелляцией в 17-й Арбитражный апелляционный суд с требованием оспорить решение первой инстанции, но оно было оставлено без изменений.

Как сообщили «Новому компаньону» в Пермском УФАС, сейчас они намерены обращаться в Арбитражный суд Уральского округа.

«Мы намерены доказывать факт картеля на рынке вплоть до Верховного суда РФ», — прокомментировали в ведомстве.

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