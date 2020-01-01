Новый глава Соликамска меняет команду Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Избранный на прошлой неделе главой Соликамского округа Евгений Самоуков уволил всех заместителей. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу города. В администрации «Новому компаньону» этот вопрос подтверждать и комментировать отказались.

Разделы сайта округа о том, кто занимает должность того или заместителя, пусты. Местный телеграм-канал «Слуховой анализатор» сообщает, что с 1 марта к работе в должности замглавы по связям с общественностью присупила Ирина Тонких. А первым заместителем, скорее всего, будет Светлана Куприянова (Ракинцева).

Напомним, Евгений Самоуков приступил в работе в должности главы с 1 марта. На заседании думы 26 февраля за начальника сильвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-1 ПАО «Уралкалий» проголосовали 15 из 25 депутатов.

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