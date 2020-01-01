Елена Лодыгина журналист Определён победитель конкурса на строительство нового здания художественной галереи Компания из Нижегородской области предложила выполнить все работы за 4,161 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми подведены итоги конкурса на разработку проектно-сметной документации и строительство нового здания художественной галереи. Начальная максимальная цена контракта составила 4,225 млрд руб.

На конкурс поступили четыре заявки: ООО «Фортэкс» (Татарстан), ООО «ЛимакМаращСтрой» (Нижегородская область), ООО «АСГ Техно Строй» (Московская область), АО «Строительная компания ФЛАН-М» (Москва). Все четыре компании были допущены к участию в конкурсе.

Во вторник, 2 марта, конкурсная комиссия подвела итоги. Победителем признано ООО «ЛимакМаращСтрой», предложившее выполнить все работы за 4,161 млрд руб.

В течение 20 дней Управление капитального строительства Пермского края заключит с подрядчиком-победителем контракт при условии предоставления обеспечения.

Отметим, ООО «ЛимакМаращСтрой» строит в Перми новый многофункциональный центр с гостиницей. МФЦ является приоритетным инвестиционным проектом Пермского края, который находится на сопровождении регионального Агентства инвестиционного развития.

«ЛимакМаращСтрой» — это партнёрство двух международных стройкомпаний: Limak Group и «МАРАШСТРОЙ». Компания Limak основана в 1976 году. За 40 лет реализовала более 160 проектов в 15 странах. Одним из основных проектов стало строительство аэропорта в Стамбуле. В декабре 2017 компанией сдан в эксплуатацию международный аэропортовый комплекс «Платов» в Ростове-на-Дону.

Напомним, открытый конкурс на строительство нового здания художественной галереи был объявлен 25 декабря 2020 года. Изначально подвести итоги конкурса планировалось 29 января. Однако власти неоднократно продлевали срок подачи заявок. В краевом минстрое поясняли, что постоянные изменения направлены на то, «чтобы у потенциальных участников было больше времени проанализировать закупку и принять решение об участии».

В середине января Управление капитального строительства Пермского края внесло изменения в конкурсную документацию. Было принято решение выдать потенциальному подрядчику аванс в размере 10% (423 млн руб.) до начала строительных работ.

Отметим, что это уже не первый конкурс на строительство галереи. Один из них был признан несостоявшимся. Победителем второго конкурса стало ООО «РСК-Ренессанс», предложившее выполнить все работы за 4,1 млрд руб. Но краевые власти отказались заключать контракт, так как победитель предоставил недостоверные сведения по одному из своих объектов.

Ещё один конкурс был отменён по решению Пермского УФАС. В ходе внеплановой проверки были выявлены нарушения в способе закупки — запрос предложений. Нарушения также были выявлены в конкурсной документации, где ненадлежащим образом были установлены виды и объёмы работ, которые подрядчик должен выполнять самостоятельно и согласовывать с заказчиком.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.