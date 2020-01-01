Елена Синица На строительство пермской галереи заявились четыре компании Победитель пока не выбран Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

На участие в конкурсе по строительству Пермской художественной галереи подали заявку четыре компании. Подача заявок на конкурс завершилась 2 марта. Об этом «Новому компаньону» сообщили в министерстве строительства Пермского края.

«На конкурс поступило четыре заявки. Итоги будут подведены в соответствии с №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — сообщили в минстрое.

Напомним, открытый конкурс на строительство нового здания был объявлен 25 декабря 2020 года. Изначально подвести итоги конкурса должны были 29 января. Однако срок подачи заявок неоднократно продлевался. Кроме этого, в феврале максимальная стоимость контракта была снижена на 6 млрд руб. — до 4,225 млрд руб.

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