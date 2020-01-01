Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Kamwa возрождает «Пермскую волну» Фестиваль независимой музыки Пермского края пройдёт в конце апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Продюсерский центр KAMWApro объявил о проведении пятого фестиваля независимой музыки «Пермская волна» (18 +). Фестиваль должен был пройти в апреле 2020 года, но был отменён из-за локдауна. Руководитель проекта Наталия Шостина намерена провести фестиваль в этом году в те же сроки и с теми же участниками.

Наталия Шостина, руководитель продюсерского центра KAMWApro:

— Мы внимательно следили за тем, что происходит с пермскими музыкальными проектами. Напомним, весной 2020 нам пришлось в экстренном порядке остановить подготовку фестиваля «Пермская волна» под натиском пандемии. За несколько дней до карантина нам удалось сделать несколько стримов и онлайн-трансляций в YouTube.

Музыканты, как и все мы, оказались в изоляции, наедине с собственными мыслями и творчеством. Для одних это стало поводом помолчать, для других, наоборот, высказаться. Спустя год мы уверенно можем сказать: музыкальная жизнь Перми течёт своим чередом. Да, она меняется под давлением внешних условий, но суть потока остаётся прежней — движение и жизнь. Этой весной «Волна» вновь набирает силу…

Фестиваль пройдёт 23 и 24 апреля в социокультурном пространстве «Завод Шпагина». Kamwa представит 27 проектов в стилях инди, электроника, синти-поп, индастриал, хип-хоп и эксперимент. Формат, задуманный в прошлом году, претерпел изменения: организаторы отказались от DJ-сцены и большого танцпола, сделав акцент на музыкальных проектах. Однако танцевальный формат всё же будет представлен в сетах специальных гостей фестиваля.

На сцене «Инди» выступят Kapusha, Дима Электроник, The Hard Lux, Gnoomes, «Точка дна», Paramount Blues, Иван Степанов, Sega Tyler Band, 3000K, «Туман», «Марсу нужны любовники», Vosmoy, Ethno Techno, Vaparone (Илья Друзьякин) + VJ Тургай.

Сцена «Эксперимент»: Антон Смотри, Rhythmophonic, RUSting Live + VJ Nerpa, Radiovanya, Jagath, Vandoo, «Музыка народов нагорья», Mrs Major Tom, Anton Ripatti, лилия аka. llllllllll9l, Delta Omega, KIKOK, Snegirev.

Все подробности — на странице проекта на сайте «Камвы».

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