Весна в Перми наступит в апреле Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото orenburg.media

Специалисты сервиса «Яндекс.Погода» проанализировали данные с 1966 по 2017 год и определили дату, начиная с которой среднесуточная температура воздуха стабильно держится выше 0°. В Перми таким днём является 2 апреля. Об этом сообщает «Рифей».

Также аналитики «Яндекса» вычислили, когда обычно в Перми в первый раз происходит то или иное «весеннее» явление. Так, согласно статистике, первый дождь выпадает 22 марта. Снежный покров полностью сходит к 29 апреля, но снегопады возможны вплоть до 9 мая. К 20° тепла температура воздуха «подходит» к 3 мая, гроза обычно случается к 10 мая.

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