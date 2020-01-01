В Прикамье за неделю произошли два происшествия с машинистами на шахтах: один из них погиб
Первый случай произошёл с работником ПАО «Уралкалий», второй — с машинистом ООО «ЕвроХим-УКК»
На прошлой неделе на территории Пермского края произошло сразу два трагических случая с машинистами горных выемочных машин. Об этом сообщили в краевой Гострудинспекции.
Один из них — смертельный. Он относится к происшествию в Березниках с машинистом ПАО «Уралкалий».
«Согласно информации, 28 февраля 2021 года на одном из участков панели блока на выемочном штреке пласта рудника шахты произошло обрушение горной породы с закреплённой кровли, в результате чего проходивший работник участка получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщили в трудинспекции.
Также специалисты инспекции разбираются с ещё одним случаем, произошедшим ранее, 23 февраля, с машинистом ООО «ЕвроХим-УКК».
«Работник, находясь на площадке проходческо-очистного комбайна, упал на бермовую фрезу горного комбайна, что повлекло затягивание. Работник получил тяжёлые травмы в виде перелома с размозжением конечностей и травматической ампутации», — пояснили в трудинспекции.
В обоих случаях образованы комиссии по расследованию происшествий.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.