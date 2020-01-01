В Прикамье за неделю произошли два происшествия с машинистами на шахтах: один из них погиб Первый случай произошёл с работником ПАО «Уралкалий», второй — с машинистом ООО «ЕвроХим-УКК» Поделиться Поделиться Твитнуть

Калийная шахта.

Архив ИД «Компаньон»

На прошлой неделе на территории Пермского края произошло сразу два трагических случая с машинистами горных выемочных машин. Об этом сообщили в краевой Гострудинспекции.

Один из них — смертельный. Он относится к происшествию в Березниках с машинистом ПАО «Уралкалий».

«Согласно информации, 28 февраля 2021 года на одном из участков панели блока на выемочном штреке пласта рудника шахты произошло обрушение горной породы с закреплённой кровли, в результате чего проходивший работник участка получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщили в трудинспекции.

Также специалисты инспекции разбираются с ещё одним случаем, произошедшим ранее, 23 февраля, с машинистом ООО «ЕвроХим-УКК».

«Работник, находясь на площадке проходческо-очистного комбайна, упал на бермовую фрезу горного комбайна, что повлекло затягивание. Работник получил тяжёлые травмы в виде перелома с размозжением конечностей и травматической ампутации», — пояснили в трудинспекции.

В обоих случаях образованы комиссии по расследованию происшествий.

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