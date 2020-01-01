Роспотребнадзор: в Пермском крае закончилась эпидемия ОРВИ При этом распространения гриппа не зафиксировано Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае закончиласьэпидемия ОРВИ. Как сообщает сайт газеты «Пятница» со ссылкой на Роспотребнадзор, за последнюю неделю февраля зарегистрировано около 20 тыс. случаев и заболеваемость не превышает эпидемический порог.

Сильный рост числа больных ОРВИ начался в регионе в сентябре. При этом массового заражения гриппом в этом сезоне не было — только единичные случаи парагриппа у детей.

Эпидемиологи связывают отсутствие вспышек гриппа с массовой иммунизацией, которая была проведена осенью. В этом году её планируется повторить.

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