Елена Синица Второго пострадавшего на пороховом заводе выписали из больницы Ещё один рабочий продолжает лечение в ожоговом отделении Поделиться Поделиться Твитнуть

Талгат Таиров

Второго пострадавшего во время пожара на Пермском пороховом заводе выписали из больницы. Ещё один пострадавший на данный момент продолжает лечение в ожоговом отделении. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом «Новому компаньону» сообщили в краевом минздраве.

Напомним, утром 28 января на территории Пермского порохового завода произошёл пожар. По словам пресс-службы предприятия, возгорание началось в 8:27 утра во время погрузки в грузовик безвозвратных производственных отходов (БПО) из склада. Загорелись сами отходы, затем огонь перекинулся на склад. В ГУ МЧС РФ по Пермскому краю уточнили, что на место выезжали 16 единиц техники и к 9:22 пожар был потушен.

В результате происшествия пострадали три человека — два грузчика и водитель. Двое сотрудников были госпитализированы в ожоговое отделение ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. С. Н. Гринберга». Один работник направлен в ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России МСЧ №133. Первый пострадавший выписан из больницы в феврале.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.