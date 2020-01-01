Елена Синица Одного из пострадавших на пороховом заводе выписали из больницы Поделиться Поделиться Твитнуть

ФКП «Пермский пороховой завод»

Одного из пострадавших во время пожара на Пермском пороховом заводе выписали из больницы. Два других пострадавших ещё продолжают лечение. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Напомним, утром 28 января на территории Пермского порохового завода произошёл пожар.

По словам пресс-службы предприятия, возгорание началось в 8:27 утра во время погрузки в грузовик безвозвратных производственных отходов (БПО) из склада. Загорелись сами отходы, затем огонь перекинулся на склад.

В ГУ МЧС РФ по Пермскому краю уточнили, что на место выезжали 16 ед. техники и к 9:22 пожар был потушен.

В результате происшествия пострадали три человека — два грузчика и водитель. Двое сотрудников были госпитализированы в ожоговое отделение ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. С. Н. Гринберга». Один работник направлен в ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России МСЧ №133.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.