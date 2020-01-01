Предварительное голосование «Единой России» в Пермском крае пройдет через портал «Госуслуги» Поделиться Поделиться Твитнуть

Модель предварительного голосования и положение о его проведении утвердили по итогам заочного заседания Бюро Высшего совета «Единой России» и Генсовета 1 марта. Процедура пройдёт по максимально открытой первой модели — голосовать смогут все зарегистрированные избиратели. Этот вариант поддержал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с секретарём Генсовета партии Андреем Турчаком, сообщает пресс-служба исполкома «Единой России» в Пермском крае.

«Сама идея предварительного голосования вошла в повседневную партийную практику. Это абсолютно правильно, её придерживается, по большому счёту, только наша партия. Это процедура, которая позволяет по-настоящему проявить приоритеты и предпочтения избирателей. Наши избиратели к этой процедуре привыкли и относятся как к необходимой», — сказал Дмитрий Медведев.

Андрей Турчак подчеркнул, что предварительное голосование даёт возможность выбора самых сильных кандидатов.

«Они получают доверие всех избирателей, а не только членов нашей партии. По итогам дискуссии большинство коллег [в регионах] эту позицию поддержали. Мы даём возможность участвовать в процедуре всем желающим — каждый житель страны может выбрать своего кандидата», — сказал он.

С середины марта начнётся регистрация кандидатов на сайте предварительного голосования. До 29 апреля «Единая Россия» будет принимать анкеты участников, после в течение месяца кандидаты будут вести кампанию. Само голосование состоится с 24 по 30 мая в электронной форме. Это не только максимально безопасная, но и прозрачная процедура, подчеркнул Андрей Турчак. Избирателей будут верифицировать через портал госуслуг.

Часть регионов смогут провести процедуру также и офлайн — в основном те, где много избирателей живёт на селе без стабильного интернета. Для этого им надо будет направить обращение в федеральный оргкомитет. В таких ситуациях очное голосование пройдёт только 30 мая.

«В ходе процедуры будет обеспечена прозрачность. Нам важно выявить тех, кто реально готов к политической конкуренции. Кто победил [в предварительном голосовании] — тот и пойдёт [на выборы]», — сказал Андрей Турчак.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— Постоянное обновление власти — необходимое условие для развития страны, каждого её региона. На это направлено и предварительное голосование, которое проводит партия «Единая Россия». Процедура позволяет любому активному и неравнодушному гражданину принять участие в управлении своей территорией. Избиратели выберут самого достойного, на их взгляд, участника, и затем на выборах он получит полную поддержку партии.

Это абсолютно открытая процедура как для потенциальных кандидатов, так и для избирателей.

В 2021 году будут использованы современные технологии, что расширяет возможность выбора для жителей, а саму процедуру предварительного голосования делает ещё более демократичной и прозрачной.

19 сентября помимо депутатов Госдумы нового созыва будут избраны восемь губернаторов, депутаты 39 региональных заксобраний и 11 административных центров. Окончательный список кандидатов будет сформирован на съезде «Единой России». По словам Андрея Турчака, он запланирован на первую половину июня. В руководстве партии ожидают, что состав кандидатов может обновиться наполовину.

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