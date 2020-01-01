Мария Сыропятова В центре Перми открывается новая служба доставки суши и роллов Поделиться Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

Сегодня, 2 марта, в Перми открывается суши бар с доставкой «ЧайкаСуши». Дату открытия подтвердили в самом заведении. Новый суши-бар открывается в «Доме Горсовета» (ул. Екатерининская, 51).

Это здание построено в 1930 году и имеет статус объекта культурного наследия. В сентябре 2020 года в этом же здании открылся музыкальный паб «Запрещённая рыба».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.