Елена Синица Со 2 марта выплата маткапитала снова назначается по заявлениям Поделиться Поделиться Твитнуть

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Начиная со 2 марта перестаёт действовать беззаявительный порядок продления ежемесячной выплаты из материнского капитала. Об этом сообщает Пенсионный фонд РФ.

Эта выплата предоставляется семье до тех пор, пока второму ребёнку не исполнится три года. Каждый выплатной период при этом рассчитан на один год. По мере достижения вторым ребёнком года или двух лет владельцу сертификата нужно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право семьи на выплату. Подать заявление на выплату из материнского капитала можно в любое время в течение трёх лет с появления второго ребёнка .

Теперь выплаты снова начнут продлеваться по заявлению. Его можно подать через личный кабинет на портале фонда или портале госуслуг. Заявление владельца сертификата или его представителя также принимается во всех клиентских службах ПФР и МФЦ, оказывающих такую услугу.

Помимо заявления для этого понадобятся сведения о доходах родителей и детей, которые не должны превышать двух прожиточных минимумов в месяц на человека.

Помимо этого, отмечается, что не всем семьям понадобится представлять информацию о доходах.

«Представить доходы понадобится только в том случае, если один из родителей является военным, спасателем, полицейским или служащим другого силового ведомства, а также если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения», — сообщают в Пенсионном фонде.

Напомним, ранее также прекратил своё действие беззаявительный порядок назначения выплат на детей до трёх лет семьям с низким доходом.

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