Елена Синица С марта выплаты на детей до трёх лет снова будут назначаться по заявлениям Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото ГТРК Вятка

Беззаявительный порядок назначения выплат на детей до трёх лет семьям с низким доходом прекратит действовать с 1 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Это касается выплат на первого или второго ребёнка возрастом до трёх лет, которые предоставляются в случае если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов.

В министерстве отметили, что теперь для оформления выплаты гражданам необходимо обратиться с пакетом документов в орган социальной защиты или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

«Новое назначение и продление срока выплаты будут производиться с момента обращения в уполномоченные органы», — сообщили в ведомстве.

Напомним, беззаявительный порядок назначения этих выплат действовал с 1 апреля 2020 из-за пандемии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.