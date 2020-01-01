Алиса Окулова В Пермский край поступило ещё 4,7 тыс. комплектов вакцины от коронавируса С начала вакцинации в регион доставлено 70,6 тыс. комплектов «Спутника V» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермь доставлена ещё одна партия двухкомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции. В региональном минздраве сообщили, что 4,7 тыс. комплектов распределены между медорганизациями, которые проводят иммунизацию населения. Таки образом, с начала вакцинации в регион доставлено 70,6 тыс. комплектов «Спутника V».

По данным на 1 марта, в Прикамье первым компонентом вакцины привиты 45,1 тыс. человек, обоими — 11,7 тыс.

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