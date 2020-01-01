Март в Перми ожидается «полноценно зимним месяцем» По прогнозам синоптиков, он будет холоднее обычного Поделиться Поделиться Твитнуть

По прогнозам ГИС-центра ПГНИУ, март в этом году на территории Перми и края в среднем будет холоднее нормы примерно на 1-2°.

«Если долгосрочный прогноз оправдается, в Перми средняя температура марта 2021 г. может быть близка к отметке -6°. То есть, в отличие от рекордно тёплого марта 2020 г., это будет полноценно зимний месяц. Благодаря активной циклонической деятельности, количество осадков в марте ожидается в пределах 100–150% от нормы», — сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Первые оттепели возможны лишь к середине месяца. При этом специалисты отмечают, что активное таяние снега в марте 2021 года «крайне маловероятно, в отличие от марта прошлого года».

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