На неделе в Перми потеплеет до -1° Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото www.stihi.ru

Пермь окончательно покидают сильные морозы. Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в рабочую неделю, с 1 по 5 марта, ожидается повышение дневной температуры до -1° (в среду). Об этом сообщает ВЕТТА.

Самым холодным днём недели станет понедельник, 1 марта, с дневной температурой до -12°. Со среды до пятницы будет наиболее тёплая погода.

Ночью же в начале недели пока возможны морозы до -20°, но они также значительно ослабеют к среде (-10°).

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