Елена Лодыгина журналист В Пермском крае за сутки зафиксировано 194 случая COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Роспотребнадзор опубликовал данные по заражению коронавирусом в Пермском крае за предыдущие сутки. В регионе выявлено 194 новых случая: 32 человека лечатся в больницах, 162 — амбулаторно.

Больше всего заболевших (85 человек) насчитывается в возрасте от 30 до 49 лет, ещё 39 человек — в возрасте 50–64 лет, 37 заболевшим больше 65 лет.

Ежесуточный прирост больных составил 0,4%, коэффициент распространения болезни — 0,873. Всего за сутки от коронавируса умерли 14 человек. Общее число инфицированных в регионе достигло 46 841 человек.





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