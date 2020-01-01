Елена Лодыгина журналист В Перми с 1 марта изменятся правила бесплатной пересадки в общественном транспорте Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Правом бесплатной пересадки в Перми в общественном транспорте с 1 марта смогут воспользоваться только пассажиры, оплатившие проезд безналичным способом: банковской картой, транспортной картой или льготным проездным документом. В последующем процедура остаётся стандартной: при пересадке в другой транспорт пассажир должен предъявить ранее купленный билет.

Как сообщают в департаменте транспорта Перми, безналичный расчёт при бесплатной пересадке позволит кондукторам обеспечить контроль с помощью Единой краевой системы оплаты проезда, а также исключить возможность передачи билета другому лицу.

Также пересадка будет предоставляться только при посадке в транспортное средство иного маршрута. Данное изменение внесено с целью исключения совершения пассажирами двух поездок (туда и обратно) на одном маршруте. Воспользоваться одной бесплатной пересадкой можно в течение 40 или 60 минут после первой оплаты проезда.

Напомним, данные изменения планировалось запустить ещё с 1 февраля. Ранее администрация Перми в гордуме неоднократно поднимала вопрос об изменении правил пересадок в муниципальном общественном транспорте. В частности, предлагалось сделать пересадки платными, но вторую поездку оплачивать не полностью, а с 50%-й скидкой. В этом случае городской бюджет дополнительно привлёк бы 424,9 млн руб.

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