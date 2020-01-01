Елена Лодыгина журналист Следственный комитет проверяет тубдиспансер, где медсестра била ребёнка Видео из медучреждения было опубликовано в СМИ Поделиться Поделиться Твитнуть

Следственный комитет РФ по Пермскому краю начал проверку по факту опубликованного в СМИ видео, где медсестра детского отделения тубдиспансера применяет физическое насилие к ребёнку. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

Предварительно установлено, что ребёнок, которого несколько раз ударила медсестра, находился на лечении в одном из отделений клинического фтизиопульмонологического медицинского центра с 16 сентября 2020 года по 20 января 2021 года. Видео, на котором видно, что медсестра несколько раз ударяет ребёнка, было опубликовано СМИ 27 февраля. Видео было сделано 2 января 2021 года. Сейчас следователи опрашивают руководство и медицинский персонал больницы и проводят осмотр места происшествия.

Проверку в медучреждении проводит и министерство здравоохранения Пермского края.



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