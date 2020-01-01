Григорий Серёдкин «Победа» начнёт летать в Пермь из Шереметьево Также продолжатся ежедневные рейсы из аэропорта Внуково Поделиться Поделиться Твитнуть

Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», открыла продажу билетов на рейсы в Пермь из Международного аэропорта Шереметьево. Об этом сообщается в соцсетях авиакомпании.

Первый рейс запланирован на 11 мая. Цена билета начинается от 999 руб. Открытие рейсов связано с началом летнего сезона. Также авиакомпания продолжит ежедневное выполнение рейсов в краевую столицу из Международного аэропорта Внуково.

Напомним, ранее «Победа» анонсировала прямые регулярные рейсы из Перми в турецкий город Анталия. Полёты на берег Средиземного моря стартуют с 5 июня.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.