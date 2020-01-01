Григорий Серёдкин «Победа» анонсировала регулярные рейсы из Перми в Анталию с начала июня Полёты будут выполняться два раза в неделю Поделиться Поделиться Твитнуть

Григорий Серёдкин

Авиакомпания «Победа» в своих соцсетях анонсировала запуск регулярных рейсов из Перми в турецкую Анталию.

Рейсы стартуют 5 июня и будут выполняться с частотой два раза в неделю. Стоимость билета в одну сторону начинается от 10 тыс. 120 руб.

Отметим, на день раньше, 4 июня российский лоукостер запустит прямые полёты в Анталию из соседнего Екатеринбурга с частотой три раза в неделю.

Напомним, ранее о запуске чартерных рейсов из Перми в Анталию с конца февраля объявила аваикомпания Royal Flight. Международные рейсы пермскому аэропорту разрешено выполнять с понедельника, 8 февраля.

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