Елена Синица В пермском аэропорту начал работать стационарный пункт для тестирования на COVID-19 методом ПЦР Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В пятницу, 26 февраля, в международном аэропорту «Пермь» начал работу стационарный пункт для тестирования на коронавирус методом ПЦР. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Забор мазков организован в здравпункте аэровокзала на первом этаже, возле выхода из международной зоны. Анализ проводит центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае. Для тестирования необходимо предъявить паспорт.

Кроме этого, отмечается, что пункт открылся к моменту первого международного рейса. Самолёт направился из Перми в Анталию (Турция) в 10:17. На борту находился 191 пассажир (100%-я загрузка). Рейс осуществляла авиакомпания Royal Flight воздушным судном Boeing 737-800.

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