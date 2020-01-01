Новый прокурор Пермского края впервые встретился с членами регионального правительства Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: министерство территориальной безопасности Пермского края

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Николай Шишкин представил нового прокурора Пермского края Павла Бухтоярова, официально назначенного на эту должность указом Владимира Путина 17 февраля этого года.

Накануне, 25 февраля, Бухтояров был представлен коллективу, а также провёл встречу с первым заместителем председателя правительства Пермского края Ольгой Антипиной, министром территориальной безопасности Виктором Батмазовым, главным федеральным инспектором по Пермскому краю Сергеем Половниковым и руководителями региональных управлений МВД России, ФСБ России, Следственного комитета Российской Федерации и других ведомств.

Как уточнили в минтербезе, предметом обсуждения стали наиболее актуальные для региона вопросы соблюдения жилищных, трудовых и социальных прав граждан, а также борьбы с преступностью.

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