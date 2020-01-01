Павел Бухтояров назначен прокурором Пермского края Владимир Путин подписал соответствующий указ 17 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Павел Бухтояров. Фото: прокуратура Кемеровской области

Президент России Владимир Путин 17 февраля подписал указ о назначении Павла Бухтоярова на должность прокурора Пермского края «на пятилетний срок». Документ размещён на портале правовой информации и вступает в силу с момента подписания.

Напомним, ранее, 10 февраля, на пленарном заседании Совета Федерации его кандидатура также была одобрена сенаторами.

Павел Бухтояров с 1992 по 2007 год служил в органах военной прокуратуры. Имеет учёную степень кандидата психологических наук и почётное звание «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации». С 2007 года занимал должность прокурора Республики Тыва, позднее (до назначения в Пермский край) — Кемеровской области.

Начиная со 2 ноября 2020 года и. о. прокурора Пермского края был Виталий Ильенков.

Напомним, в конце сентября Владимир Путин подписал указ об освобождении с этой должности Андрея Юмшанова.

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