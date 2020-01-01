Сенаторы одобрили кандидатуру Павла Бухтоярова на должность прокурора Пермского края Осталось получить согласие Валентины Матвиенко и Владимира Путина Поделиться Поделиться Твитнуть

Павел Бухтояров. Фото: прокуратура Кемеровской области

В среду, 10 февраля, во пленарного время заседания Совета Федерации председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил о том, что на заседании комитетов СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, по обороне и безопасности, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с комитетом СФ по регламенту и организации парламентской деятельности были проведены консультации по представленным президентом России кандидатурам на должности прокуроров субъектов Российской Федерации. И все кандидаты были одобрены, в том числе и кандидат на должность прокурора Пермского края.

Напомним, ранее Владимир Путин предложил на эту должность прокурора Кемеровской области Павла Бухтоярова.

Согласно регламенту, предложенные президентом кандидаты должны получить одобрение Совета Федерации, что и произошло. Следующий этап — «визирование» решения со стороны председателя СФ Валентины Матвиенко и направление официального решения президенту в письменной форме.

Бухтояров с 1992 по 2007 год служил в органах военной прокуратуры. Имеет учёную степень кандидата психологических наук и почётное звание «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации». С 2007 года занимал должность прокурора Республики Тыва, позднее — Кемеровской области.

Начиная со 2 ноября 2020 года и. о. прокурора Пермского края является Виталий Ильенков.

Напомним, в конце сентября Владимир Путин подписал указ об освобождении с этой должности Андрея Юмшанова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.