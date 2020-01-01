Елена Синица Владимир Путин представил кандидата на должность прокурора Пермского края Им стал прокурор Кемеровской области Павел Бухтояров Поделиться Поделиться Твитнуть

Павел Бухтояров. Фото: прокуратура Кемеровской области

Президент РФ Владимир Путин представил кандидатуры на должности прокуроров субъектов РФ. На должность прокурора Пермского края будет рассмотрен Павел Бухтояров. Об этом сообщается на сайте Совета Федерации РФ.

Рассмотрение назначено на вторник, 9 февраля, на совместном заседании комитетов СФ РФ. Помимо кандидата в Пермский край также будут рассмотрены претенденты на аналогичную должность Ростовской, Иркутской областей и Республики Мордовия.

В соответствии с Конституцией, прокуроры субъектов РФ назначаются президентом после консультаций с советом.

Сейчас Павел Бухтояров является прокурором Кемеровской области. С 1992 по 2007 год служил в органах военной прокуратуры. Имеет учёную степень кандидата психологических наук и почётное звание «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации». С 2007 года занимал должность прокурора Республики Тыва.

Начиная со 2 ноября 2020 года и. о. прокурора Пермского края является Виталий Ильенков.

Напомним, в конце сентября Владимир Путин подписал указ об освобождении с этой должности Андрея Юмшанова.

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