Григорий Серёдкин «Парма» сыграет в плей-офф еврокубка в болгарском Ботевграде Матч 1/8 финала состоится 23 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: FIBA

Стало известно, где пермский БК «Парма» сыграет в плей-офф Кубка ФИБА Европа. Пермяки отправятся в болгарский город Ботевград, сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, в конце января «Парма» уверенно вышла в плей-офф еврокубка, победив два голландских клуба в своей группе — «Донар Гронинген» (93:81) и «Хирос Ден Бос» (85:63).

Позже стал известен соперник пермского клуба в 1/8 финала турнира. Им стал болгарский БК «Рилски Спортист». Победитель матча сыграет в четвертьфинале с победителем пары «Балкан Ботевград» (Болгария) — «Фрибург Олимпик» (Швейцария). Матчи этих стадий плей-офф пройдут с 23 по 25 марта (0+).

Ранее в Единой лиге ВТБ «Парма» дважды одолела эстонский вернулась на восьмое место — в зону плей-офф таблицы регулярного чемпионата.

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