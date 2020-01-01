Жительница Перми отсудила у управляющей компании 35 тыс. руб. за сломанное ребро после падения
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Кировский районный суд Перми постановил выплатить местной жительнице 35 тыс. руб. в качестве компенсации морального ущерба из-за ушиба и сломанного ребра после падения с лестницы.
Суд посчитал ООО «Управляющая компания «Служба управления недвижимостью» виновным в том, что его сотрудники не качественно убрали территорию, из-за чего пермячка поскользнулась и упала.
Суд также постановил возместить ей расходы на лекарственные препараты.
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