Жительница Перми отсудила у управляющей компании 35 тыс. руб. за сломанное ребро после падения Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кировский районный суд Перми постановил выплатить местной жительнице 35 тыс. руб. в качестве компенсации морального ущерба из-за ушиба и сломанного ребра после падения с лестницы.

Суд посчитал ООО «Управляющая компания «Служба управления недвижимостью» виновным в том, что его сотрудники не качественно убрали территорию, из-за чего пермячка поскользнулась и упала.

Суд также постановил возместить ей расходы на лекарственные препараты.

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