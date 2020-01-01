В ночь на пятницу в Пермском крае похолодает до -35° Такого холодного февраля не было минимум 26 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На территории Пермского края в ночь с 25 на 26 февраля температура воздуха может упасть до -35°.

Как уточнили в ГИС-центре ПГНИУ, морозы ниже -25° сохраняются восемь суток подряд, чего не было в феврале минимум с 1994 года.

При этом днём температура воздуха уже становится выше, чем в предыдущие сутки. В частности, днём 25 февраля воздух прогревался до -17°, в пятницу возможно «потепление» до -15°.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.