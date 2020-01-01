Мария Сыропятова За год число суши-баров в Перми выросло на 83% Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам 2020 года, число точек индустрии общественного питания в Перми выросло до 2,3 тыс., что на 3,5% выше показателя по итогам 2019 года. Об этом сообщает 2ГИС.

По приросту числа точек общепита Пермь находится на 13-м месте в России среди городов-миллионников, а по их общему числу — на десятом месте. В среднем в городах-миллионниках прирост числа точек общепита в 2020 году составил 8,9%, для сравнения: по итогам 2019 года, рынок вырос на треть.

При этом в прошлом году самый большой прирост в Перми наблюдался в секторе суши-баров (+83%), их в городе 108. Точек с напитками навынос стало на 45,9% больше (286 точек). А также кулинарии с доступной готовой едой (+36,8%, до 93 точек).

При этом в 2ГИС отмечают, что сокращается число баров (-16%, до 189 заведений) и ресторанов — на 6,3% (134).

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