«Час депутата» был посвящён теме реализации муниципально-частного партнёрства Поделиться Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании Пермской городской думы в рамках «Часа депутата» были рассмотрены итоги реализации инвестпроектов и проектов муниципально-частного партнерства в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Пермской городской думы.

По объему инвестиций Пермь занимает второе место в России среди городов-миллионников, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Объем инвестиций за 9 месяцев 2020 года составил 74,7 млрд. рублей — это выше, чем за аналогичный период 2018 года и 2019 года.

Начальник управления капитального строительства Виктор Агеев обозначил приоритетные инвестиционные проекты, среди которых строительство многопрофильного медицинского комплекса, логистического почтового центра, гостиничного комплекса по адресу: Пермь, ул. Окулова, 14, оздоровительного термального комплекса «TERMOLAND», открытого стенда для испытаний опытных двигателей ПД-35, также в приоритете создание 3-х многофункциональных термальных комплексов с бассейнами и развитие газомоторной и придорожной инфраструктуры.

В прошлом году впервые был заключен договор муниципально-частного партнерства на строительство и эксплуатацию спортивного комплекса по ул. Звонарева, 1а в Мотовилихинском районе города Перми. Спортивный комплекс будет включать в себя не менее двух теннисных кортов, массажный кабинет, взрослые и детские раздевалки, благоустройство территории. В рамках соглашения город на безвозмездной основе получает в пользование объект для проведения тренировок и официальных спортивных мероприятий на 2 016 часов в год.

В Перми реализуется четыре концессионных соглашения с участием муниципального имущества. Это соглашение с ООО «Новогор-Прикамье», АНОО ЦРР «Золотой ключик», НОУСПО «Прикамский современный социально-гуманитарный колледж» и ООО «Пермская сетевая компания».

«Когда мы узнаем, будет ли заключено концессионное соглашение по крематорию?» — уточнил депутат Илья Лисняк.

«В марте должна быть представлена финансовая модель проекта. В конце года планируется заключить концессионное соглашение, и подрядчик выйдет на объект», — пояснил Виктор Агеев.

Депутат Владимир Манин спросил, начнется ли в этом году газификация микрорайона Язовая, и будет ли запущен проект реконструкции площади Восстания.

Представители администрации ответили, что деньги на проектирование газопровода есть, но есть и проблемы с предприятием, которое там находится. Пока нет понимания по земельному участку. На этой неделе состоится встреча с представителями предприятия. Реконструкция площади Восстания в этом году не запланирована.

В 2020 году было расселено 34,5 тыс. кв. м, 2360 человек, была завершена реконструкция 68-го квартала эспланады и сквера набережной реки Кама, была закончена кольцевая линия электроснабжения ул. Железнодорожная, 22а, построена блочная модульная котельная в м/р «Южный», приют для содержания безнадзорных животных на ул. Верхне-Муллинской, 106а, газопроводы в м/р Вышка-1 и Вышка-2, пожарные водоемы в м/р Голованово и Голый мыс.

Наталья Мельник отметила, что в течение 2020 года администрацию штрафовали шесть раз за то, что не были построены два из четырёх пожарных водоемов.

«В 2020 году откорректировали проектно-сметную документацию и предполагаем, что они будут построены в этом году», — ответил Виктор Агеев.

Депутат Евгений Глезман считает, что оценивать освоение инвестиций в городе нужно не через процент освоения денег, а через показатели комфорта и безопасности жителей города о реализуемых проектах. При этом нужно использовать стратегическое планирование и комплексный подход.

В 2021 году планируется завершить строительство четырех детских садов, двух спортивных площадок, нового корпуса гимназии №93, сквера и бассейна по адресу ул. Гашкова 20а. Также будет закончена реконструкция автомобильных дорог по ул. Героев Хасана участок от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева, ул. Карпинского участок от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии. Завершится строительство автомобильных дорог по ул. Маршала Жукова и по ул. Лесная.

«Курс на развитие государственно-частного партнерства в нашем регионе продолжается. И мы должны на него ориентироваться, искать партнеров-инвесторов, сильную обоюдную мотивацию с учетом интересов жителей — и выходить на крупные инвестпроекты», — подчеркнул Дмитрий Малютин, временно исполняющий полномочия председателя Пермской городской Думы.

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